Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец высказалась в пользу запрета выступления рэпера Кишлака в Казани.

По словам Волынец, ей поступило множество жалоб на музыканта. Уполномоченная по правам детей заявила, что рэпер пропагандирует в своих песнях запрещённые вещества, поэтому она отправила жалобы главе Минкульта Татарстана Ираде Аюповой и прокурору Олегу Дроздову.

Ранее мы писали, что Паша Техник не пришёл на своё выступление в Казани, поклонники его потом нашли в аэропорту.

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