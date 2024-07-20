Волынец хочет запретить концерт рэпера Кишлака
Султан Исхаков / «Татар-информ»
Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец высказалась в пользу запрета выступления рэпера Кишлака в Казани.
По словам Волынец, ей поступило множество жалоб на музыканта. Уполномоченная по правам детей заявила, что рэпер пропагандирует в своих песнях запрещённые вещества, поэтому она отправила жалобы главе Минкульта Татарстана Ираде Аюповой и прокурору Олегу Дроздову.
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