В Казани после ДТП в больницу №7 попала беременная женщина

На пересечении улиц Короленко и Восстания в региональной столице Татарстана столкнулись 2 автомобиля Hyundai. В результате, травмы получила беременная женщина, ее госпитализировали. Об этом «БИЗНЕС Online» рассказали в ГАИ.

По предварительной информации, одно авто выехало на красный свет. После сильного удара одна из машин перевернулась, в ней как раз и была беременная женщина, которая попала в больницу №7. По сведениям сервиса «Яндекс.Карты», на месте дорожного происшествия скапливаются автомобили.

Ранее мы писали о том, что в Лаишевском районе тракторист заживо закопал мужчину в траншее. По информации следствия, местный житель нанял тракториста, чтобы проложить траншеи. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета возбудили уголовное дело после причинения смерти человеку по неосторожности.