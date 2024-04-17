8 апарт-отелей у моста Миллениум планируют достроить к июлю 2024 года

8 апарт-отелей у моста «Миллениум» сдадут уже в июле 2024 года. Об этом сообщил Ильшат Гимаев, замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ.

Объекты строятся к саммиту БРИКС в Казани, который состоится уже осенью 2024 года.

Больше 600 строителей сейчас проводят фасадные и внутренние отделочные работы, устройство гипсокартонных и кирпичных перегородок, внутренних инженерных сетей, а также специалисты занимаются сборкой строительных лесов.

Около апарт-отеля будут 2 башни и стилобат. Там уже идет устройство плит перекрытия, стен и колонн, металлического каркаса витражного остекления. Строительством объекта занимаются больше 1 000 человек, пишет "Вечерняя Казань".

Ранее мы писали о том, что 17 апреля аэропорты Нижнего Новгорода и Казани закрыли из-за угрозы атаки БПЛА.