Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

7,1 млн рублей выплатят оценщику долгостроев

7,1 млн рублей выплатят оценщику долгостроев

7,1 млн рублей выплатят оценщику долгостроев

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Фонд поддержки дольщиков Татарстана объявил конкурс на установку стоимости квартир, парковок и коммерческих объектов в бывших проблемных строительствах Казани. Задача включает подготовку документации для 1457 объектов, включая 141 квартиру.

Согласно информации, размещенной на сайте государственных закупок, оценщик будет вознагражден суммой 7,1 млн рублей за свою работу.


Цель оценки: жилые квартиры и коммерческие помещения, расположенные в зданиях №2, 3 и 4 ЖК "МЧС", на улице Достоевского №57, в ЖК "Молодежный" (позиция 5), ЖК "Золотая середина" (здания №3 и 6) и ЖК "Мелодия".

Ожидается, что работы будут завершены в течение двух лет с момента заключения договора.

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