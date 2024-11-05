Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

46-летняя челнинка напала на сотрудника МВД в отделе полиции

Из-за своего поступка теперь женщина проходит п...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

Прокуратура в Челнах Татарстана поддержала обвинение по делу в отношении 46-летней женщины, которая набросилась на сотрудника полиции.

По материалам уголовного дела, в кабинете отделения полиции местная жительница нанесла удар силовику по руке. Челнинка признала свою вину. Из-за своего поступка теперь женщина проходит по статье за применении насилия, которое не является опасным для жизни или здоровья, в отношении правоохранителя.

Суд дал местной жительнице полтора года условно.

Ранее мы писали о том, что казанский пенсионер потерял около 18 миллионов рублей. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел по Республике Татарстан.

Пострадавший сообщил, что ему пришло сообщение от экс-руководителя. Мужчина хотел позвонить ему, вот только бывший работодатель написал, что он не может говорить...

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Ветер сносит крыши»: как в Казани встретили первые холода

Гид по скидкам Казани

день назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь

отравить тараканов в квартире в москве с гарантией

Новости Казани

день назад

С 4 ноября в Казани открывается движение по дороге-дублеру Вознесенского тракта

Важное в РТ

3 дня назад

В республике Татарстан было заключено 4,4 тыс. ипотечных сделок на рынке ИЖС в 2024 году — Домклик

"сколько стоит кастрация кролика в Екатеринбурге"

Новости Казани

день назад

Татарстанская налоговая хочет обанкротить экс-зятя Равиля Зиганшина

Новости Татарстана

20 часов назад

12 месяцев удачи и счастья: 3 знака Зодиака, которым повезет в 2025 году

Новости Казани

день назад

В Казани таксист ранил 40-летнего пассажира с сыном ножом

Новости Казани

час назад

Мошенники обокрали казанского пенсионера на 17,8 млн рублей

Новости Татарстана

21 час назад

22-летняя Алина Загитова рассказала о сложных отношениях с Евгенией Медведевой
Лонгриды
20 часов назад

Оптовые цены остаются повышенными: эксперты рассказали, продолжит ли в Казани увеличиваться стоимость топлива

Эксперты разъяснили, почему в Казани стремитель...

Новости Татарстана

7 минут назад

Триатлонист стал чиновником в Альметьевском районе

Гид по скидкам Казани

день назад

Депрессия обойдет стороной: чем заняться этой осенью в Казани

Новости Казани

час назад

В Казани на Маяковского снесут башню над долгостроем

Новости Казани

2 часа назад

На Воровского с 11 ноября временно перенесут остановку и перекроют заезд к дому
На трассе М-7 под Казанью горит машина
Новости Казани
4 часа назад

На трассе М-7 под Казанью горит машина

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане зафиксирован вирус Коксаки

Новости Татарстана

5 часов назад

Аферисты позвонили татарстанке от имени умершей мамы

Новости Татарстана

5 часов назад

Челнинка выпрыгнула из окна 3 этажа, спасаясь от пожара в 5-этажке
Рейтинг российских экосистемных приложений возг...
Новости России
4 дня назад

Рейтинг российских экосистемных приложений возглавили «Мой МТС» и «Сбербанк Онлайн»