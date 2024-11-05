46-летняя челнинка напала на сотрудника МВД в отделе полиции

Прокуратура в Челнах Татарстана поддержала обвинение по делу в отношении 46-летней женщины, которая набросилась на сотрудника полиции.

По материалам уголовного дела, в кабинете отделения полиции местная жительница нанесла удар силовику по руке. Челнинка признала свою вину. Из-за своего поступка теперь женщина проходит по статье за применении насилия, которое не является опасным для жизни или здоровья, в отношении правоохранителя.

Суд дал местной жительнице полтора года условно.

Ранее мы писали о том, что казанский пенсионер потерял около 18 миллионов рублей. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел по Республике Татарстан.

Пострадавший сообщил, что ему пришло сообщение от экс-руководителя. Мужчина хотел позвонить ему, вот только бывший работодатель написал, что он не может говорить...