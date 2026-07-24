Криминал

Две легковушки столкнулись на перекрестке Тэцевской и Гудованцева в Казани

Служба новостей Автор статьи
На перекрестке улиц Тэцевская и Гудованцева в К...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На пересечении улиц Тэцевская и Гудованцева в Казани столкнулись Skoda и «Жигули» шестой модели. По информации очевидцев, удар пришелся в правую часть «шестерки», из-за чего передняя часть темного седана оказалась сильно повреждена.

В результате ДТП частично перекрыты обе полосы движения. Данные о пострадавших и обстоятельствах аварии выясняются.

Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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