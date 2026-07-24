Две легковушки столкнулись на перекрестке Тэцевской и Гудованцева в Казани
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
На пересечении улиц Тэцевская и Гудованцева в Казани столкнулись Skoda и «Жигули» шестой модели. По информации очевидцев, удар пришелся в правую часть «шестерки», из-за чего передняя часть темного седана оказалась сильно повреждена.
В результате ДТП частично перекрыты обе полосы движения. Данные о пострадавших и обстоятельствах аварии выясняются.
Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.
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