Татарстан вошел в топ 10 городов с самой высокой рождаемостью

Татарстан вошел в топ регионов России по рождаемости, что подчеркивает позитивные демографические тренды в республике. Согласно последним данным, республика занимает достойное место в этом рейтинге, подтверждая свою привлекательность для молодых семей. Лидером по количеству новорожденных по-прежнему остается Москва с впечатляющими 70 168 малышами. На втором месте — Московская область с 41 724 детьми, а замыкает тройку Краснодарский край с 29 531 новорожденным.

В пятерку регионов с наибольшим числом рожденных детей также вошли Санкт-Петербург (27 453) и Тюменская область (24 808). Эти показатели свидетельствуют о разнообразии демографической ситуации в стране, где одни регионы демонстрируют рост, а другие, такие как Ненецкий автономный округ (275), Чукотский автономный округ (304) и Магаданская область (574), сталкиваются с серьезными вызовами в этом направлении.

Татарстан, занимая достойное место в этом рейтинге, продолжает усиливать свою политику поддержки семей и заботы о ходе рождения, что может свидетельствовать о положительных перспективах для будущего республики.