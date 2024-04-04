3 из 14 пострадавших при атаке дронов в Елабуге остаются в больницах

3 из 14 потерпевших после атаки беспилотных летательных аппаратов в Елабуге в Республике Татарстан все еще остаются в больницах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

В ведомстве заявили, что среди них 2 несовершеннолетних.

Ранее появились сведения, что после атаки БПЛА в Елабуге Татарстана пострадали граждане 9 государств, в частности Киргизии и некоторых африканских стран.

Ранее специалист в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов предположил, что беспилотник с территории Украины, который атаковал общежитие, мог нести боевую часть весом примерно 300 кг.

Напомним, мы писали о том, что «Алабуга Политех» опубликовал видео с пострадавшими студентами после атаки БПЛА.