3 пассажира автобуса пострадали в ДТП с участием грузовиков в Татарстане
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА
5 августа 2024 года, днем в Верхнеуслонском районе случилась массовая авария, в котором пострадали люди.
На 772 км автодороги Москва – Уфа столкнулись автобус и 2 грузовых автомобиля.
По предварительной информации, водитель автобуса на скорости влетел в КамАЗ, который столкнулся затем с большегрузом MAN.
Как итог, пострадало 3 пассажира общественного транспорта, в частности, 11-летний ребенок. Всего внутри было 18 пассажиров. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
По факту дорожного происшествия специалисты начали проверку.
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