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3 пассажира автобуса пострадали в ДТП с участием грузовиков в Татарстане

Днем в Верхнеуслонском районе случилась массова...

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

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5 августа 2024 года, днем в Верхнеуслонском районе случилась массовая авария, в котором пострадали люди.

На 772 км автодороги Москва – Уфа столкнулись автобус и 2 грузовых автомобиля.

По предварительной информации, водитель автобуса на скорости влетел в КамАЗ, который столкнулся затем с большегрузом MAN.

Как итог, пострадало 3 пассажира общественного транспорта, в частности, 11-летний ребенок. Всего внутри было 18 пассажиров. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

По факту дорожного происшествия специалисты начали проверку.

Ранее мы писали о том, что тело утонувшего туриста из Челнов нашли спустя 8 дней в Бурзянском районе.

В Республике Башкортостан мужчина сплавлялся на катамаранах по реке Белой и внезапно турист уронил в речку сумку.

Кроме того, мы говорили, что полицейские РТ проводят проверку после жестокого обращения с животным.

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