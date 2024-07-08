В Челнах мужчина оттаскал детей за уши и уложил их на асфальт

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как взрослый мужчина применяет насилие по отношению к детям.

В Набережных Челнах неизвестный в грубой форме отчитал детей, оттаскав их за уши и уложив на дорогу.

Причина ссоры неизвестна, однако но на видео можно услышать, как один из потерпевших кричит, что больше он так делать не будет.

Автор ролика написал, что даже если лети в чем-то были не правы, взрослый человек должен спокойно объяснить им что не так, а не махать кулаками.

А теперь, к хорошим новостям, ранее мы писали о том, что волонтёры нашли кота, которого хотел выкинуть из окна житель Набережных Челнов.

Недавно в сети появилось видео очевидцев, где мужчина, высунув руку из окна трясёт кота, как бы пытаясь сбросить его с большой высоты многоквартирного дома. Раньше кот также жил на улице