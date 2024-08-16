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22-летняя Алина Загитова ответила на вопрос о самом тяжелом падении на льду

Как подчеркнула Загитова, такое естественно слу...

Алина Загитова

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Фигуристка Алина Загитова рассказала в эфире радио «Русский хит» о своем самом болезненном падении на льду.

Девушка сообщила, что самое тяжёлое было на льду, когда она отбила себе голову. Это произошло именно тогда, когда она отрабатывала прыжки. Как отметила чемпионка, в один из дней на тренировке она потеряла равновесие, упала и заработала себе сотрясение мозга. Однако, как подчеркнула Загитова, такое естественно случается при отрабатывании различных элементов.

Напомним, Алина Загитова является олимпийской чемпионкой. Известно, что талантливая фигуристка родилась в Ижевске, однако через некоторое время перебралась в Татарстан, а именно в Лениногорск вместе со своими родителями.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Алина Загитова опубликовала новый влог о подготовке к своему ледовому шоу.

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