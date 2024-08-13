Загитова опубликовала новый влог о подготовке к своему ледовому шоу

Фигуристка Алина Загитова планирует удивить зрителей премьерой своего ледового шоу.

Олимпийская чемпионка усердно тренируется со своим партнером по льду. Девушка будет на выступлении в нескольких костюмах самых тематически разных.

Есть мнение, что команда, которая помогает фигуристке с организацией шоу, хочет продвигать ее бренд, пишет РИА Новости Спорт.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя Алина Загитова показала образы из шоу «Хранитель времени». Она будет исполнителем на собственном шоу, которое будет готово как раз ко Дню Республики Татарстан. Ее партнер - Дмитрий Соловьев.

Кроме того, мы говорили, что Алина Загитова постарается сделать свое шоу в мусульманском стиле.

Напомним, 22-летняя Алина Загитова - самая юная фигуристка, которая смогла одержать победу на всех главных стартах на взрослом уровне, а также взять титулы в юниорском катании.