Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Загитова опубликовала новый влог о подготовке к своему ледовому шоу

Есть мнение, что команда, которая помогает фигу...

Алина Загитова

Подписаться в Telegram

Фигуристка Алина Загитова планирует удивить зрителей премьерой своего ледового шоу.

Олимпийская чемпионка усердно тренируется со своим партнером по льду. Девушка будет на выступлении в нескольких костюмах самых тематически разных.

Есть мнение, что команда, которая помогает фигуристке с организацией шоу, хочет продвигать ее бренд, пишет РИА Новости Спорт.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя Алина Загитова показала образы из шоу «Хранитель времени». Она будет исполнителем на собственном шоу, которое будет готово как раз ко Дню Республики Татарстан. Ее партнер - Дмитрий Соловьев.

Кроме того, мы говорили, что Алина Загитова постарается сделать свое шоу в мусульманском стиле.

Напомним, 22-летняя Алина Загитова - самая юная фигуристка, которая смогла одержать победу на всех главных стартах на взрослом уровне, а также взять титулы в юниорском катании.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани учителей по всем предметам набирают по объявлениям на подъездах

Новости России

49 минут назад

«Camon к знаниям»: смартфон с оплаченной связью и аксессуаром — готовимся к новому сезону с выгодой в билайне

средство от грибка на стенах в подвале

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

фигурное катание для детей москва в Москве

Новости Татарстана

день назад

Сильные дожди затопили Казань

Новости Татарстана

день назад

Повторные рейды против пьяных водителей в Казани

Новости Казани

16 часов назад

Появились эскизы обновленного казанского ТРЦ «Кольцо»

Новости Татарстана

день назад

Снижение цен на жилье в Татарстане

Новости Татарстана

22 часа назад

На трассе Челны — Сарманово произошло жуткое ДТП
Новости Татарстана
49 минут назад

В Тетюшском районе выпал снег

Местные жители считают, что тепло в их регион у...

Новости Казани

час назад

22-летняя велоледи попала в больницу после столкновения с «ГАЗелью» в Казани

Интересное в Казани

19 минут назад

8 городов и более 10 000 посетителей - как прошел тур по городам от ВкусВилла

Новости Татарстана

час назад

Госсовет РТ предложил вернуть принудительное лечение людей от алкоголизма

Новости Казани

час назад

Сергей Лазарев выступит в Альметьевске на День нефтяника 1 сентября
Загитова опубликовала новый влог о подготовке к...
Новости Казани
29 минут назад

Загитова опубликовала новый влог о подготовке к своему ледовому шоу

Новости Татарстана

5 часов назад

Торговые ряды в 62-м комплексе Челнов затоплены

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 4 человека находятся в больнице после отравления грибами

Новости Казани

16 часов назад

В казанском общежитии рухнул кусок потолка
Риэлторы уже давно это делают: как купить кварт...
Интересное в Казани
4 дня назад

Риэлторы уже давно это делают: как купить квартиру и получать от нее стабильный доход
Началась установка 28-метровой въездной стелы «...
Новости Казани
54 минуты назад

Началась установка 28-метровой въездной стелы «Казань»