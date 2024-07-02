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21-летний водитель на Горьковском шоссе влетел в КамАЗ и снес ограждение

Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются

Татарстан 24

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21-летний автовладелец из Спасского района пострадал в результате аварии на Горьковском шоссе.

Парень за рулем автомобиля «Лада» превысил скорость и влетел в «КамАЗ». Большегруз находится на ремонтируемом участке проезжей части. Как итог, водитель снес ограждения и знак.

К счастью, водителя «КамАЗа» не было внутри, а рабочие успели вовремя увернуться от столкновения с машиной.

Обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в смертельном ДТП в Казани может быть виновен 33-летний мужчина. В результате дорожного происшествия было возбуждено уголовное дело. По сведениям Госавтоинспекции по Казани, водитель Porsche уже ранее привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения 4 раза за последние 2 года. Его водительский стаж составил 14 лет.

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