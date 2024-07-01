В смертельном ДТП в Казани виноват 33-летний мужчина

Серьезная авария в Казани случилась из-за превышения скорости 33-летним водителем автомобиля Porsche Cayman. Мужчина выехал на встречку, где столкнулся с LADA Granta.

В результате дорожного происшествия было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.

По сведениям Госавтоинспекции по Казани, водитель Porsche уже ранее привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения 4 раза за последние 2 года. Его водительский стаж составил 14 лет.

Ранее мы писали о том, что появились фотографии аварии в Татарстане, где пострадал 6-летний ребенок. Авто столкнулись лоб в лоб. По этой причине весь передний бампер автомобиля смялся. Напомним, что в результате дорожного происшествия пострадали 4 человека, в частности несовершеннолетний пассажир. Всех госпитализировали в медицинское учреждение.