2 человека сгорели заживо в ДТП на трассе Казань-Оренбург
Прокуратура ТАТАРСТАНА
2 человека умерли в ДТП в Чистополе. Об этом рассказали в прокуратуре РТ.
По предварительным данным, 15 октября примерно в 16:18 на автодороге Казань-Оренбург столкнулись 2 машины Chevrolet и Honda.
После столкновения автомобили загорелись. Как итог, погибли 2 водителя. На место выехал Чистопольский горпрокурор Тимур Дияров. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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