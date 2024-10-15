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2 человека сгорели заживо в ДТП на трассе Казань-Оренбург

После столкновения автомобили загорелись

Прокуратура ТАТАРСТАНА

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2 человека умерли в ДТП в Чистополе. Об этом рассказали в прокуратуре РТ.

По предварительным данным, 15 октября примерно в 16:18 на автодороге Казань-Оренбург столкнулись 2 машины Chevrolet и Honda.

После столкновения автомобили загорелись. Как итог, погибли 2 водителя. На место выехал Чистопольский горпрокурор Тимур Дияров. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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