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19 татарстанцев пострадали при крушении поезда

Одна туристка была госпитализирована

МЧС

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19 татарстанцев обратились за медпомощью после схода состава с рельсов. Среди них 7 детей. Об этом сообщили в правительстве РТ вечером 29 июля 2024 года.

Одна туристка была госпитализирована в местную больницу в экстренном порядке.

Всем потерпевшим и сейчас оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, известно в этом же поезде были ученики детской школы хореографии №17 из Челнов - 18 детей и 5 взрослых. К счастью, они не травмировались.

Напомним, 7 вагонов сошли с рельсов 29 июля 2024 года, после аварии с КамАЗом на ж/д переезде в Волгоградской области. 140 пассажиров пострадали, 55 доставили в больницу.

«Ей хотели отрезать ногу»: что известно о трагедии с поездом Казань-Адлер в Волгоградской обалсти. Редакция PROKAZAN решила узнать детали ЧП и пообщаться с очевидцами трагедии.

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