Значительно дороже троллейбусов: в мэрии Казани рассказали, почему в городе не задействуют электробусы

В мэрии Казани заявили об отсутствии инфраструктуры для запуска электробусов

В мэрии Казани, ссылаясь на Комитет по транспорту, сообщили, что в столице отсутствует необходимая для функционирования электробусов инфраструктура. Помимо этого, отмечается, что цена на электробусы значительно выше цены троллейбусов.

К мэрии с вопросом об электробусах обратились жители Казани. Людей интересовалось, почему транспорт, который выпускается КАМАЗом, до сих пор не используется в столице региона. Представители исполнительного органа власти прокомментировали ситуацию и объяснили, что это связано с двумя факторами: высокими ценами на электробусы и отсутствие необходимой инфраструктуры.