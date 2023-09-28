Жильцам необходимо обеспечить снос: в Казани дом на улице Космонавтов признали аварийным

В Казани признали аварийным многоквартирный дом №31а по улице Космонавтов

Многоквартирный дом №31а, расположенный на улице Космонавтов в Казани, был признан аварийным и подлежащим сносу. Решение было принято в соответствии с техническим заключением после рассмотрения заявления собственников квартир.

Владельцам жилья в доме №31а по улице Космонавтов поручил в течение шести месяцев обеспечить снос аварийного здания, а также вывезти строительный мусор после работ.

Согласно опубликованным данным, одноэтажный дом №31а на улице Космонавтов был построен в Казани в 1961 году. Управление жилищной политики Казани, если постановление исполкома не будет исполнено жильцами квартир дома №31а до 2026 года, необходимо организовать их отселение по действующему законодательству.