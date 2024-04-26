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Женщине на застолье чуть не перерезали горло в Казани

Женщине на застолье чуть не перерезали горло в Казани

Екатерина Елисеева

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В Казани даме на улице Липатова едва не перерезали горло. Потерпевшая пришла в гости к своей подруге на застолье. Внезапно гостья и мужчина поругались. Тогда, он взял нож и вонзил его женщине, а затем сбежал. Пострадавшую пришлось уговаривать ехать в медучреждение и пройти в скорую, чтобы обработать раны.

В пресс-службе МВД РФ по Казани сообщили, что в полицию обратились с заявление о том, что в квартире на улице Липатова даме с ножевым ранением нужна помощь. На место отправились правоохранители.

Выяснилось, что между дамой и нетрезвым агрессором возник конфликт, в результате гостья получила ножевое ранение. Потерпевшую госпитализировали. Мужчина 1972 г. р. задержан и доставлен в полицию. Сейчас проводится проверка.

Ранее мы писали о том, что в Казани пешеходу оторвало ногу в ДТП на проспекте Ямашева.

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