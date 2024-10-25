Зеленский нахамил Гутеррешу за визит в Казань

Глава Украины Владимир Зеленский поделился своим мнением от посещения генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем саммита в региональной столице Татарстана, пишет «РБК-Украина».

Президент подчеркнул, что некоторые люди просто отдали предпочтение искушениям в российском городе.

Владимир отметил, что нормы международного права имеют значение.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казань 23 октября 2024 года, чтобы принять участие в саммите БРИКС. Так, он провел несколько встреч.

Саммит БРИКС прошел в региональной столице Республики Татарстан в период с 22 по 24 октября.

Ранее мы писали о том, что представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik ответила на возмущения Украины по поводу приезда на саммит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.