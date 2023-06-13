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Завершилось ярким салютом: в Казани с размахов отметили День России

В Казани в честь Дня России 12 июня запустили салют
Завершилось ярким салютом: в Казани с размахов отметили День России

Сергей Максимов

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Празднования Дня России в Казани накануне, 12 июня, завершилось ярким салютом.

Началась концертная программа у центра "Семьи" Казана в 17:00. Выступали известные в России исполнители, среди которых Natan, Анастасия Макарова, Ильсия Бадретдинова, а также Катя Лель. В завершении праздника прогремлт салют.

Днем в Казани проходило еще одно масштабное мероприятие - "Парад Дружбы". В этом году впервые был представлен самый большой флаг России, а в мероприятии приняли участие сотни жителей и гостей города.

Шествие в сторону Казанского кремя началось в девять часов и проходило под песню "От Волги до Енисея". После этого участники парада перешли на "Катюшу".

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