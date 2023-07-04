Завершат раньше сркоа: стало известно, когда подойдет к концу реконструкция моста в поселке Борисоглебовское

Реконструкцию моста в поселке Борисоглебское планируют завершить в сентябре 2023 года

В казанском поселке Борисоглебовское почти на 16% выполнена реконструкция моста через Сухую реку. Завершить работы планируют раньше срока - уже в сентябре 2023 года. В этом времени строители должны успеть заменить все опоры и несущие конструкции моста, а также обустроить систему водоотведения с очисткой стоков. На объекте на сегодняшний день трудятся 15 рабочих и задействовано шесть единиц техники.

Напомним, что мост через Сухую реку связывает Авиастроительный район города с поселком Борисоглебовский. Протяженность моста - 40 метров. Он был построен еще в 1975 году. Благодаря проведенному в этом году обновлению, ширина моста увеличится с 10,5 до 15,6 метров. Достигнуто это будет за счет расширения двухполосной проезжей части и тротуаров.

На время, пока движение по мосту через Сухую реку было ограничено, была организована объездная дорога, которая находится рядом с сооружением.