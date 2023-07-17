«Затронет почти все остановки»: расписание поездов Казань — Бурундуки — Ульяновск будет изменено

С 17 июля 2023 года изменится расписание поездов Казань — Бурундуки — Ульяновск

Расписание поездов следующих из Казани в Бурундуки и Ульяновск изменится с 17 июля, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Связана эта мера с техническими причинами. Отмечается, что изменения затронут все остановочные пункты до определенной станции. Электричка будет прибывать из Казани в Бурундуки на три минуты раньше.

Отмечается, что поезд из Казани в Ульяновск будет следовать по действующему расписанию по пятницам, субботам и воскресеньях до станции Каратун. После этого изменения в расписании затронут почти все остановки о станции Цильна.