Засеют две тысячи га: в Татарстане планируют запуск завода по переработке технической конопли

В Татарстане запустят завод по переработке технической конопли

В Татарстане уже в этом году будет запущен первый в стране завод по переработке технической конопли, о чем сообщает "РБК-Татарстан".

Отмечается, что в планах - производить на заводе кормовые добавки, а также корма с использованием конопли. Запуск предприятия состоится в Бугульме уже в этом году. На заводе сначала будут выполнять переработку тресты, а уже позже и саморазлагаемой одноразовой посуды.

Технической коноплей было засеяно около 150 га земли на границе Заинского и Нижнекамского района республики. В следующем году это будет уже около двух тысяч га, сообщает «РБК-Татарстан».