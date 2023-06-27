Засеют две тысячи га: в Татарстане планируют запуск завода по переработке технической конопли
В Татарстане уже в этом году будет запущен первый в стране завод по переработке технической конопли, о чем сообщает "РБК-Татарстан".
Отмечается, что в планах - производить на заводе кормовые добавки, а также корма с использованием конопли. Запуск предприятия состоится в Бугульме уже в этом году. На заводе сначала будут выполнять переработку тресты, а уже позже и саморазлагаемой одноразовой посуды.
Технической коноплей было засеяно около 150 га земли на границе Заинского и Нижнекамского района республики. В следующем году это будет уже около двух тысяч га, сообщает «РБК-Татарстан».