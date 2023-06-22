Запросы поступали от местных жителей: в Татарстане построят старообрядческий храм

В Зеленодольске в 2024 году собираются построить старообрядческий храм

В телеграм-канале "Официальный Зеленодольск" сообщили, что в городе планируют строительство старообрядческого храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Возведут его на улице Сайдашева в микрорайоне Мирный.

Глава Зеленодольска Михаил Афанасьев рассказал, что от жителей города, представителей данной религиозной конфессии поступали запросы. Решение было принято, участок подобран, на данный момент идут подготовительные работы.

Старообрядческий храм будет в два этажа, а его общая площадь составить около 270 квадратных метров. Помимо этого, в планах - благоустройство внутреннего дворика и прилегающей территории. В планах - завершить строительство храма уже в 2024 году.