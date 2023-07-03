Занимает первые места: мэрию Казани признали одним из лидеров по реализации государственной нацполитики

Мэрия Казани признана одним из лидеров по реализации государственной нацполитики

Казань была признана одним из лидеров по реализации государственной национальной политике в стране на открытом всероссийском конкурсе. Работу Исполкома высоко оценили федеральные эксперты.

Глава города Ильсур Метшин отметил, что лидерство Казани не случайность, а результат системной работы. Он также добавил, что самая большая гордость Казани - многонациональный и добрососедский мир, который существует на протяжении многих лет как в городе, так и во всей республике.

Напомним, что в декабре 2022 года "Поезд родных языков" Казани одержал победу на V Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений.

Помимо этого, на первом месте оказалась Казани в номинации "Лучшие практики СО НКО и инициативных групп". Был затронут и успех татарской детской театральной студии "Апуш", первый спектакль которых одержал победу на фестивале детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье".