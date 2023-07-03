Новости Казани
· Полина Модестова

Занимает первые места: мэрию Казани признали одним из лидеров по реализации государственной нацполитики

Мэрия Казани признана одним из лидеров по реализации государственной нацполитики
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Казань была признана одним из лидеров по реализации государственной национальной политике в стране на открытом всероссийском конкурсе. Работу Исполкома высоко оценили федеральные эксперты.

Глава города Ильсур Метшин отметил, что лидерство Казани не случайность, а результат системной работы. Он также добавил, что самая большая гордость Казани - многонациональный и добрососедский мир, который существует на протяжении многих лет как в городе, так и во всей республике.

Напомним, что в декабре 2022 года "Поезд родных языков" Казани одержал победу на V Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений.

Помимо этого, на первом месте оказалась Казани в номинации "Лучшие практики СО НКО и инициативных групп". Был затронут и успех татарской детской театральной студии "Апуш", первый спектакль которых одержал победу на фестивале детских и молодежных коллективов "Театральное Приволжье".

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