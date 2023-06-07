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Законодательство слишком "либеральное": Ирина Волынец предложила запретить аборт в частных клиниках

В Госдуме не поддержали инициативу о запрете абортов в частных клиниках
Законодательство слишком "либеральное": Ирина Волынец предложила запретить аборт в частных клиниках

pixabay

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В комитете Государственной думы по делами семьи раскритиковали инициативу уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец о проведении абортов лишь в учреждениях системы обязательного медицинского страхования.

Глава комитета Нина Останина заявила в беседе с "Ъ", что человек имеет право выбрать, где ему проводить ту или иную медицинскую процедуру. Она предложила не ущемлять права женщин и разработать такие меры, чтобы женщины отважились на рождение в том числе первого ребенка.

Депутат государственной думы от Татарстана Айрат Фаррахов напомнил, что ограничение легальных абортов в прошлом привело к тому, что заметно увеличилось количество криминальных абортов и смертей женщин. При этом он считает, что изменение законодательства об абортах необходимо, так как оно слишком "либеральное".

Представитель Госдумы Нина Останина отметила, что она ждет от региональных омбудсменов предложения по материальной поддержке, к примеру - оплате отпуска по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет.

- Ни один детский омбудсмен такого законопроекта не предложил. А материальная поддержка имеет смысл, чтобы женщины отважились на рождение в том числе первого ребенка, - считает она.

Инициативу Ирины Волынец она назвала "реакционной", так как, она считает, меры, когда омбудсмены определяют, куда женщине идти прерывать беременности, а куда не идти - излишние.

Детский омбудсмен Ирина Волынец заявила журналистам, что частные клиники в целях увеличения дохода содействуют рекламе абортов, что является пропагандой. Она считает, что прерывание беременности по ОМС позволит вывести аборты из частных клиник и это, по ее мнению, приведет к снижению их количества.

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