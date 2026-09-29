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Аналитики назвали самых эффективных в борьбе с мошенниками мобильных операторов

Служба новостей Автор статьи
Аналитики информационно-аналитического агентств...

Фото: magnific.com

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Аналитики информационно-аналитического агентства TelecomDaily проверили, как работают антифрод-системы мобильных операторов. В ходе эксперимента, имитирующего реальные диалоги с мошенниками, по точности вычисления опасного сценария и скорости реакции лидером признана МТС.

Исследователи оценивали антифрод-системы операторов большой четвёрки и двух крупнейших банковских (MVNO). По интегральной точности в тройке лидеров первым оказался МТС, оператор определил 63% опасных диалогов. На втором месте — «Т-Мобайл» (61,5%), на третьем — «Билайн» (18,7%).

По скорости реакции расстановка сил похожая. По скорости реакции быстрее всех опасный диалог определяет МТС — в среднем за 31 секунду. Далее следуют «Т-Мобайл» (32 сек.) и «Билайн» (39 сек.).

Итоговым событием срабатывания системы считалось наступление одного из двух событий: абоненту поверх разговора отправлено голосовое сообщение об опасности либо соединение принудительно разорвано. Первый способ используют три оператора из шести. Здесь с большим отрывом лидирует МТС: 63%, абонентов, до которых дошёл звонок, были предупреждены. Среди операторов, практикующих разрыв соединения, лучший показатель у «Т-Мобайла»: завершены 51,9% дошедших до абонента звонков.

Лучше всего антифрод-системы вычисляют «медицинскую» схему с заменого полиса ОМС (77,8% звонков) и фиктивную курьерскую доставку (70,4%). Фейковый звонок от имени службы безопасности банка детектировался лишь в 31,6% случаев.

Исследование проводилось с 16 июня по 5 июля 2026 года. Всего было сделано 1440 звонков — по 240 на номера каждого из шести операторов. География охватывала всю Россию, использовались восемь сценариев социальной инженерии и задействовались профильные сервисы операторов.

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