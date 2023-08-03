Новости Казани
· Полина Модестова

Заявки принимаю до конца лета: в Казани 49 жителей получат квартиру про программе соципотеки

В Казани 49 жителей получат квартиру по программе социальной ипотеки
Заявки принимаю до конца лета: в Казани 49 жителей получат квартиру про программе соципотеки

pixabay

Подписаться в Telegram

У молодых жителей Казани есть возможность получить квартиру по программе социальной ипотеки. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо имет достижения в сфере молодежной политики, воспитания и образования.

На соципотечную квартиру могут рассчитывать местные жители, возраст которых от 18 до 35 лет. Заявки на участие в ней можно подавать до 31 августа. По ссылке можно ознакомиться с положением Молодежного жилищного конкурса РТ и критериями отбора, а также задать все вопросы.

Оргкомитет конкурса, подведя итоги заявочной кампании, отберет 49 человек, которые уже в 2023 году получат ключи от новых квартир.

Следующая новость ↓

Популярное

Современный дом: что должно быть в квартире каждого казанца для комфортной жизни
Интересное в Казани
35 минут назад

Современный дом: что должно быть в квартире каждого казанца для комфортной жизни

Лонгриды

день назад

Смертельный ураган на Яльчике: мы восстановили полную хронологию событий

Полезное

день назад

Получат ли жилье те, кто стал добровольцем или попал под частичную мобилизацию?

вывести тараканов народными средствами

Новости Казани

день назад

«Уход артиста - настоящая потеря»: казанский театр оперы и балета покинули иностранный артисты

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

лфк занятия в Москве

Новости Татарстана

23 часа назад

Присутствует социальная напряженность: депутат Татарстана предложил определить срок службы мобилизованных

Новости Татарстана

19 часов назад

«Многие называли нас "одноразовыми"»: десантник рассказал всю правду о службе в ВДВ

Новости Татарстана

день назад

В республике установлен IV класс опасности: в Татарстане вновь ограничили пребывание людей в лесах

Новости Казани

15 часов назад

Необходимо иметь какие-либо достижения: молодые жители Казани могут получить соципотечную квартиру

Новости Татарстана

день назад

«Снизит социальную напряженность»: депутат из Татарстана предложил законопроект о сроках мобилизации
Новости Казани
45 секунд назад

Планируют внедрить до конца года: для Казани была разработана новая маршрутная сеть

Планируют внедрить до конца года: для Казани была разработана новая маршрутная сеть

Новости Татарстана

15 минут назад

Продали уже с неисправностью?: в Челнах с автосалона взыскали 3,5 миллиона

Интересное в Казани

22 часа назад

Походные лайфхаки: как путешествовать с комфортом

Важное в РТ

час назад

Татарстанцы стали чаще выбирать безналичный способ оплаты товаров или услуг

Важное в РТ

час назад

ВТБ: по итогам года продажи автокредитов на рынке превысят 1,5 трлн рублей
Строят трассу электрокабеля: в Казани с 14 августа перекроют дорогу на Толстого
Новости Казани
час назад

Строят трассу электрокабеля: в Казани с 14 августа перекроют дорогу на Толстого

Новости Татарстана

час назад

Аттракционы вместо краснокнижных растений: активисты будут обращаться в прокуратуру из-за строительство «Кырлая»

Новости Татарстана

2 часа назад

Показатели выросли на 16,4%: Татарстан оказался лидером по зарплатам в ПФО

Новости Татарстана

2 часа назад

Температура на 5 градусов выше нормы: стало известно, как долго продержится жара в Татарстане
Интересное в Казани
6 дней назад

Сохраните за собой выход к воде: что делать казанцам, у которых дом стоит на берегу реки