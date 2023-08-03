Заявки принимаю до конца лета: в Казани 49 жителей получат квартиру про программе соципотеки

В Казани 49 жителей получат квартиру по программе социальной ипотеки

У молодых жителей Казани есть возможность получить квартиру по программе социальной ипотеки. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо имет достижения в сфере молодежной политики, воспитания и образования.

На соципотечную квартиру могут рассчитывать местные жители, возраст которых от 18 до 35 лет. Заявки на участие в ней можно подавать до 31 августа. По ссылке можно ознакомиться с положением Молодежного жилищного конкурса РТ и критериями отбора, а также задать все вопросы.

Оргкомитет конкурса, подведя итоги заявочной кампании, отберет 49 человек, которые уже в 2023 году получат ключи от новых квартир.