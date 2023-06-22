За основу взяли несколько рассказов: в Казани ТЮЗ завершит сезон премьерой

В Казани ТЮЗ завершит сезон премьерой спектакля по творчеству Шукшина

В Казанском государственной театре юного зрителя пройдет премьера спектакля "Одна нога на берегу, друга - в лодке". Основа постановки - рассказы советского писателя Василия Шукшина. Премьера завершит 90-й театральный сезон.

Главным герой спектакля - это собирательный образ простого русского мужчины, который опирается на незыблемые законы бытия. При этом, как отмечено в описании спектакля, жизнь - это не прямая тихая река, а извилистая горная речка со своим бурными течением.

За основу постановки были взяты сразу несколько рассказов: "Микроскоп", "Светлые души", "Чудик", "Степка", "Мой зять украл машину дров" и другие. Премьера пройдет 30 июня в 18:30. Постановка для зрителей старше 14 лет.