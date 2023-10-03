За эти деньги не удастся прожить: блогер из Казани, обманувшая больше 800 человек, не хочет работать

Обманувшая больше 800 человек блогер из Казани не видит смысла устраиваться на работу

В своем аккаунте в одной из социальных сетей Илюса Миннегалиева, блогер из Казани, которая обманула около 800 человек, заявила, что не сможет прожить на зарплату с работы «нормальных людей».

Девушка считает, что в Дубае достаточно низкие зарплаты - около 20-30 тысяч рублей в месяц. При этом, с ее слов, есть места, где за работу платят много, но туда не всех берут, заявляет она. Блогер заявила, что на эти деньги точно не удастся прожить и тем более вернуть всем возвраты даже за год.

Она также сообщила, что после подобной работы на остальную деятельность у нее не остается ни времени, ни сил. Помимо того, девушка признала, что они начали продавать сотовые телефоны, чтобы вернуть часть долгов. На данные момент на пять человек у них только три телефона, которые позволяют держать связь с подписчиками, родными и продолжать зарабатывать, сообщает inkazan.ru.