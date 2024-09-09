За дрифт в Казани 6 сентября оштрафовали 21-летнего водителя BMW

6 сентября 2024 года, опасный дрифт на ул. Татарстан около театра им. Галиасгара Камала устроил 21-летний молодой человек, который управлял автомобилем BMW. Об этом рассказали сотрудники ГАИ по РТ.

Сведения о парне, который мешал людям, поступили сотрудникам полиции. После просмотра специальных камер, работники Государственной автомобильной инспекции установили машину правонарушителя. В течение дня местного жителя задержали на ул. Ибрагимова.

В отношении молодого казанца был составлен административный протокол.

Ранее мы писали о том, что опека проверит женщину из Казани, которая пьяная гуляла с младенцем.

На место происшествия прибыли полицейские. В результате они не смогли ничего сделать и вызвали скорую помощь для того, чтобы доставить мать с ребёнком домой, при этом отметив, что заявление подавать не обязательно, так как вопрос передан в опеку.