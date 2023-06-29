Выкрал прямо из рук матери: в Челнах отец забрал сына и отказывается отдавать его бывшей супруге

В Набережных Челнах отец в компании друзей выкрал пятилетнего мальчика у матери

В Набережных Челнах четверо мужчины украли мальчика в возрасте пяти лет и увезли от матери. Как сообщает телеграм-канал Mash Iptash, семейная драма началась еще в июне 2022 года, после развода семейной пары. Ребенок остался жить с матерью, но запрета на свидания с отцом не устанавливали. В январе 2023 года мужчина дважды забирал ребенка и прекращал выходить на связь. Сначала это продолжалось один день, а затем - полгода.

В июне девушка вычислила новый детский сад сына, поймала момент и забрала ребенка раньше времени. Однако, прошло четыре дня, и мальчика вновь украли - буквально вырвали из рук матери.

В разговоре по телефону отец ребенка, который был среди тех, кто забирал мальчика у матери, заявил полиции, что не отдаст сына. На данный момент родители в равных правах, женщина надеется на суд.