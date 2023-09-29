Выиграть гонку помогла смена стратегии: уроженец Казани выиграл международную автогонку

Уроженец Казани Тимур Богуславский выиграл международную автогонку в Испании

В рамках международного чемпионата Fanatec GT-World Challenge Europe poreder bu AWS 2023 состоялась автогонка в Валенсии (Испания), в которой победу одержал экипаж Тимура Богоуславского. Соревнования проводились на трассе имени Тормо, протяженность которой 4,051 километра.

Отмечается, что состязание было непростым, так как в этот день стояла плажная погода, из-за чего пилоты испытывали повышенную нагрузку. Помимо того, у машины команды Akkodis ASP, в которую входят Богоуславский и Рафаэль Марчелло, в какой-то момент вышла из строя коробка передач. Выиграть гонку помогла смена стратегии и нестандартный ход и шинами.

Сам Богуславский рассказывает, что в квалификации команда отказалась от замены шин, что позволило выиграть необходимое время. Ближайшие соперники финишировали позже буквально на доли секунд.