Возведут высотки: в Казани зарезервировали землю в Березовой роще для строительства

В Татарстане зарезервировали землю у площадки Сабантуя в Казани под жилые высотки

Появилась информация о том, что в казанском поселке Мирный властями Татарстана были зарезервированы 30 земельных участков на три года под многоэтажное жилищное строительство. Постановление, соответствующее этому решению, было подписано премьер-министров республики Алексеем Песошиным.

Общая площадь зарезервированной территории - 44 гектара. Предполагается земля, которая расположена в Березовой роще. Согласно опубликованному документу, высотные здания появятся между такими жилыми массивами как "Лесной городок" и "Медгородок-3", между улицами Братьев Батталовых и Шамиля Каратая.

Стоит также отметить, что права собственников, арендаторов и пользователей данных участков ограничиваются. На данный момент территория Березовой рощи входит в 13 точек роста города.