Возле парка «Елмай» в Казани открыли парковку на 31 место

В Казани около парка «Елмай» появилась новая парковка на 31 место, 3 из них предназначены для людей с ОВЗ. Тариф - 50 руб/час.

Стоянка располагается вдоль дороги к подземной парковке под площадью Султан-Галиева. Об этом рассказали в сервисе «Казанский паркинг».

Напомним, осенью 2024 года, в региональной столице Татарстана начали работать 9 новых парковок на 226 мест на ул. Чернышевского, Подлужной, Батурина, Щапова и т.д..

В настоящее время в Казани насчитывается 186 парковок практически на 8,5 тыс. мест.

Ранее мы писали о том, что на трансформаторной будке в 13 комплексе в Набережных Челнах Татарстана появится изображение. Местный художник Марат Билялов уже принялся украшать строение. Оно будет в ярких оттенках. Мэрия Челнов опубликовала фотографии первого дня работы специалиста и эскиза, который должен быть в конечном итоге. Фото.