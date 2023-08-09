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· Полина Модестова

Военно-полевая хирургия, военная токсикология и фармация: в Казани студентам-медикам введут разделы по военной медицине

В КГМУ с нового учебного года займутся военной подготовкой студентов
Военно-полевая хирургия, военная токсикология и фармация: в Казани студентам-медикам введут разделы по военной медицине

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В Казанском государственном медицинском университете с нового учебного года будут введены разделы по военной медицине в ряд дисциплин, сообщил ректор КГМУ Алексей Созинов порталу «БИЗНЕС Online».

Стало известно, что в преподавании клинических дисциплин для бакалавриата и специалитета будут введены разделы по военно-полевой хирургии, политравме, военно-полевой терапии. В преподавание гигиенических дисциплин включат разделы по военной гигиене, военной эпидемиологии, военной токсикологии. Фармацевтические дисциплины будут дополнены военной фармацией.

Если говорить об образовательной программе ординатуры, то здесь разделы военной медицины будут внедряться в зависимости от специальности. К примеру, хирурги получат навыки военно-полевой хирургии, лечения политравм и боевых травм, а фармацевты будут изучать военную фармацию.

Уточняется, что разделы из военной медицины будут внедрять в рамках реализации модуля «Основы военной подготовки», который был подготовлен минобрнауки России. В сообщении ведомства ранее уточнялось, что освоение данного модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе.

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