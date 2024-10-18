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Во время саммита изменится маршрут автобусов № 91 и троллейбусов № 8

Стало известно, что на время не будут курсирова...

МУП "МЕТРОЭЛЕКТРОТРАНС"

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Из-за саммита БРИКС, который пройдет в Казани в период с 22 по 24 октября 2204 года, и ограничением движения транспорта 22 числа в городе будет скорректирована схема передвижения городского электротранспорта. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс».

Стало известно, что на время не будут курсировать троллейбусы № 2, 3, 5 и 7. Троллейбус № 8 станет ходить до остановки «Сквер им. Г. Тукая».

Метро начнет работать в период с 6:00 до 24:00 с интервалом в шесть минут в часы пик. Трамваи тоже будут ездить по графику рабочего дня.

Ранее мы писали о том, что шумозащитные экраны у Миллениума за 82 миллиона рублей установили до начала тендера.

Денежные средства были выделены из регионального бюджета. По информации тендера, работы должны быть проделаны до 29 ноября 2024 года. Известно, что установка объектов началась в августе.

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