Шумозащитные экраны у Миллениума рублей установили до начала тендера

В региональной столице Татарстана на шумозащитные экраны около моста «Миллениум» было потрачено 82,5 млн рублей. Об этом рассказали на сайте государственных закупок. Денежные средства были выделены из регионального бюджета.

Цена экранов - 38 млн рублей, оставшиеся деньги потратили ремонт тротуара и многие другие работы. В документе сказано, что размер экрана - 680 метров в длину. Известно, что 1 метр конструкций стоит приблизительно 121 тыс. рублей.

Заказчик - «Главтатдортранс». Итоги уже подведены, победитель определен, однако сведения о нем еще не выложены, пишет "Вечерняя Казань".

По информации тендера, работы должны быть проделаны до 29 ноября 2024 года. Известно, что установка объектов началась в августе, однако итоги тендера были подведены только 14 октября.

Ранее мы писали о том, что в ГД Татарстана внесли законопроект о наказании уехавших жителей России.