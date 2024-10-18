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· 16+ · Екатерина Елисеева

Во время крестного хода в Казани перекроют центр

Ограничения специалисты станут вводить постепенно

Екатерина Елисеева

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В Казани ожидается проведение крестного хода. По этой причине в центре столицы будут перекрыты некоторые улицы.

По постановлению исполнительного комитета города, ограничения введут с 7 утра 4 ноября 2024 года. Люди пройдут от Благовещенского собора и до Крестовоздвиженской церкви.

Ограничения специалисты станут вводить постепенно, по мере движения участников. Снимать их будут таким же образом. Закрыть могут следующие территории.

Кроме того, ограничение также коснутся ул. Япеева в Казани. Помимо этого, будет частично перекрыта дорога на ул. Большой Красной и Миславского.

Ранее мы писали о том, что во время саммита изменится маршрут автобусов № 91 и троллейбусов № 8. Об этом рассказали в МУП «Метроэлектротранс». Метро начнет работать в период с 6:00 до 24:00 с интервалом в шесть минут...

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