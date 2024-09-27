Во дворе Присутственных мест 28 сентября выступит клоун

В субботу, 28 сентября 2024 года, во дворе Присутственных мест будет выступать клоун Руслан Риманас с представлением «Семейные заморочки: шалости и радости». Сам спектакль расскажет людям о жизни

одной маленькой семьи.

Вход абсолютно свободный.

Ранее мы писали о том, что в Казани появилось 35 боксов «Не просто вещь», которые предназначены для приема ненужной одежды и текстиля. Кроме того, еще 35 таких объектов появятся в региональной столице до конца 2024 года.

Специалисты будут сортировать вещи и отправлять из на вторичное использование или же на переработку. За вещи люди получат бонусы в мобильном приложении ... и смогут обменять их на скидки.

Уже больше 1250 боксов «Не просто вещь» принимают старую одежду и текстиль в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Нижнего Новгорода.