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· Полина Модестова

Вложат 10 миллиардов: в Казани займутся реконструкций фабрики Алафузова

На реконструкцию фабрики Алафузова в Казани потратят 10 млрд рублей
Вложат 10 миллиардов: в Казани займутся реконструкций фабрики Алафузова

Яна Лаушкина

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В Казани готовят проект по сохранению и приспособлению памятников архитектуры - дома Котелова заводского здания льнокомбината, сообщает «БИЗНЕС Online». Вышеуказанные объекты входят в комплекс бывшей фабрики Алафузова, расположено на Гладилова.

Производственный корпус является объектов культурного наследия республиканского значения, а дом Котелова, который построили в 1833 году по проекту Петра Пятницкого, - федерального.

Восстановлением займется казанская строительная компания «Бриз» Андрея Белякова. Застройщиком будет вложено в обновление комплекса «Фабрика Алафузова» 10 миллиардов рублей.

Архитектор-реставратор Альбина Хайруллина рассказала, что будет строительство новых жилых объектов, для чего нужна инфраструктура. То, какие функции распределят по историческим объектам, памятникам в том числе, будет определено уже после исследования.

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