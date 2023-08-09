Вход для всех свободный: в Казани пройдет лекция об истории Казанской татарской учительской школы

Об истории Казанской татарской учительской школы расскажут 9 августа на открытой лекции

Во дворе присутственных мест сегодня, 9 августа, пройдет лекция «Казанская татарская учительская школа: страницы истории». Спикером будет кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Татарстана КФУ Чулпан Саматова.

Все присутствующие смогут узнать о том, какой была Казанская татарская учительская школа, кто в ней учился и преподавал, кто руководил. Расскажут и о том. как проходил сам учебный процесс.

Начало лекции в 19:00 в амфитеатре возле пруда. Вход свободный для всех желающих. В случае, если погода испортится, лекцию перенесут в здание Присутственных мест - четвертый подъезд, второй этаж.