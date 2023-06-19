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Вернули раньше срока: в Челнах быстрее нужного проводят работы по опрессовке

В микрорайоны Нового города в Челнах раньше срока возобновили подачу горячей воды
Вернули раньше срока: в Челнах быстрее нужного проводят работы по опрессовке

Семён Ракшин

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Стало известно, что раньше срока была возвращена горячая вода в домах Нового города, где выполняли опрессовку. НЧТС направили в управляющую компании телефонограммы о том, что стало возможным возобновление водоснабжение.

На данный момент проводят второй этап гидравлических испытаний в районе Нового года. Стартовал он еще 14 июня. Всего были отключена от водоснабжения для проведения вышеописанных работ 309 домов.

В НЧТС добавили, что 46% были готовы к возобновлению горячего водоснабжения благодаря усердной работе теплоэнергетиков.

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