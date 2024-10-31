Венесуэла отозвала своего посла из Бразилии после вето на вступление в БРИКС

Глава Венесуэлы отозвал своего посла из Бразилии. Причина - несогласие с решением второй страны наложить вето на заявку государства на вступление в БРИКС, пишет издание «Ведомости».

В заявлении Министерство внутренних дел Венесуэлы выразило искреннее возмутилось поступком бразильских дипломатов, которые, по информации Венесуэлы, используют политику блокады в отношении государства.

Венесуэла может принять ответные меры на действия Бразилии, которые, как считает Каракас, угрожают сотрудничеству.

Напомним, глава Венесуэлы Мадуро осудил решение Бразилии, а Путин отметил, что Венесуэла "сражается" за суверенитет.

Ранее мы писали о том, что в Казани решили ввести туристический налог уже с 1 января 2025 года.

По предварительным данным, за 1-й год можно пополнить бюджет города на сумму более 150 миллионов рублей.