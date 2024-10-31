В Казани решили ввести туристический налог уже с 1 января 2025 года

В региональной столице Татарстана уже с 1 января 2025 года будет введен туристический налог - 1% от стоимости проживания. Платить не будет только определенные категории людей. Об этом рассказали в администрации. По предварительным данным, за 1-й год можно пополнить бюджет города на сумму более 150 миллионов рублей.

Сейчас установлен минимальный размер налога — 100 руб. за день проживания. Такой проект Казанской городской думы внесут для обсуждения местного парламента.

Как рассказали в администрации, деньги, которые столица получит от наплыва туристов, будут направлены на улучшение инфраструктуры города, различных общественных мест и т.д..

Ранее мы писали о том, что в Казани откроются 2 катка. Работы по подготовке объектов уже стартовали. Катки могут быть доступны для посетителей уже во 2-й половине декабря.