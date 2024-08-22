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В Троицком лесу в ночь на 22 августа на предприятии загорелась бытовка

Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причины пожара

Татарстан 24

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В ночь на 22 августа в Троицком лесу случился пожар. Выяснилось, что вспыхнула бытовка, в которой тогда был охранник. Огонь увидели соседи.

По предварительной информации, сотрудник смог вовремя выйти из полыхающего строения и вызвал спасателей. К счастью, потерпевших и погибши нет.

Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причины пожара. Известно, что это 1-ое серьезное происшествие на этом предприятии за этот год, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что в Казани местный житель вызвал правоохранителей, когда решил, что его любимая умерла, так как она не отвечала на его звонки и сообщения. Утром 22 августа 2024 года, на улицу Гаврилова прибыли все экстренные службы после того, как обеспокоенный молодой человек заявил о возможном ранении ножом.

Что об известно сейчас об этом? Что с девушкой?

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