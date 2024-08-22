В Казани на Гаврилова съехались службы после подозрения на смерть девушки

В Казани местный житель вызвал правоохранителей, когда решил, что его любимая умерла, так как она не отвечала на его звонки и сообщения.

Утром 22 августа 2024 года, на улицу Гаврилова прибыли все экстренные службы после того, как обеспокоенный молодой человек заявил о возможном ранении ножом. Выяснилось, что казанец подумал, что его дама сердца умерла, так как она перестала отвечать на звонки и не открывала ему дверь.

Вот только, когда он взобрался в квартиру через балкон, то увидел, что возлюбленная.... спит, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что житель Набережных Челнов полгода жил с 14-летней девочкой, стал отцом и получил 2 года. Об их отношениях стало известно после рождения малыша, когда в отделение полиции пришло сообщение о родах совсем еще юной местной жительницы. Познакомились ребята в интернете.