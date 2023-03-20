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В страшном ДТП с фурой на трассе в Татарстане погибла пожилая женщина, двое ранены

В страшном ДТП с фурой на трассе в Татарстане погибла пожилая женщина, двое ранены
В страшном ДТП с фурой на трассе в Татарстане погибла пожилая женщина, двое ранены

Фото: МВД РТ

В Высокогорском районе Татарстана случилось смертельное ДТП на трассе. По данным пресс-службы МВД РТ, столкнулись большегруз и легковая иномарка.

Трагедия разыгралась на 30-м километре дороги Казань-Малмыж у поселка Бирюли. Водитель "БМВ" не справилась с управлением и оказалась на полосе встречного движения, где совершила столкновение с фурой.

В результате аварии 68-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте. Женщина-водитель и еще два пассажира госпитализированы с различными травмами.

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