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В Советском районе Казани во «Вкусно и точка» увидели парня в крови

Всех гостей вывели из кафе

Катя Царева

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В Советском районе Казани парня в крови заметили во «Вкусно и точка». Об этом рассказали свидетели в телеграм-канале «Казань на максималках».

Люди сообщили, что в общепите на ул. Искра на время закрыли из-за произошедшего. По предварительным данным, ранения парень получил ножом.

Всех гостей вывели из кафе. Потерпевшему оказывали помощь. Появились сведения, что молодому человеку 16 лет. В комментариях подписчики написали, что они не понимают, почему казанец принял решение поступить так в общественном месте, где огромное число человек, в частности детей.

Свидетели подчеркнули, что пострадавший ничего не купил и сразу приступил к делу.

Ранее мы писали о том, что студент ветакадемии, предварительно, планировал устроить теракт утром. Как рассказали другие студенты, парень не так давно расстался с возлюбленной и в настоящее время очень сильно переживает на этот счет.

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